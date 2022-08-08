Ankara haberleri... Çankaya Belediyesi'nden Enflasyona Karşı Ek Protokol

Çankaya Belediyesi'nde işçi maaşlarını enflasyona karşı korumak için mevcut toplu iş sözleşmelerine ek protokol yapıldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube ile yapılan görüşmeler sonucunda Belediye'de kadrolu ve belediyeye ait şirketler olan İmar-Belde ve Çanpaş'ın mevcut toplu iş sözleşmelerine ciddi artışlar getiren ek protokol hayata geçirildi.

Yapılan ek protokol ile belediyede asgari ücret net 6 bin 950 TL'ye çıktı. Yemek ve yol yardımıyla bu rakam 8 bin 200 TL'ye ulaşmış oldu.

Yapılan ek protokol, yaklaşık 3.600 işçinin gelecek altı ay ve mevcut sözleşmelerin ikinci yıl maaş artışlarında önemli destek sağladı.

Buna göre, Belediye'nin İmar ve Belde şirketlerinde enflasyon desteği gelecek 6 ay boyunca aylık net bin 100 TL olarak ödenecek. 1 Ocak 2023'te verilecek olan ikinci yıl maaş zammında kademe uygulaması kaldırılırken, herkesin kendi taban yevmiyesine yıl sonu enflasyon +2 puan oranında doğrudan artış yapılması sağlanacak. Yemekhanede yapılan zam oranı ise düşürülerek aylık bedel 340 TL yapıldı.

Belediye'nin Çanpaş şirketinde enflasyon desteği gelecek 6 ay boyunca aylık net bin 100 TL olarak ödenecek. Aylık 500 TL brüt ödeme de devam edecek.

Belediye'de kadrolu olarak çalışanlara önümüzdeki 6 ay boyunca aylık net bin 100 TL enflasyon destek primi ödenecek. İkinci yıl maaş zammında kademe uygulaması kaldırılırken, herkesin kendi taban yevmiyesine yıl sonu enflasyon oranında doğrudan artış yapılacak. Yemekhanede yapılan zam oranı ise düşürülerek aylık bedel 340 TL yapıldı.

TAŞDELEN: "TÜM EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemizde örgütlü olan Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube ile bir süredir görüşmelerimiz devam etti. Belediyemizin bütün ekonomik şartlarını zorlayarak işçilerimizi, emekçilerimizi enflasyon karşısında koruyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği mevcut haksız ve ekonomik düzen hem belediyeleri hem çalışanlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Ancak bu krizin faturasının çalışan kesimlere, işçilere, emekçilere yüklenmemesi gerekir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği bu ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında ciddi artışlar sağladık. Yapılan ek protokol ile belediyede asgari ücret net 6 bin 950 TL oldu. Yemek ve yol yardımıyla bu rakam 8 bin 200 TL'ye çıkarılmış oldu. Geldiğimiz noktada mevcut toplu iş sözleşmelerinin ikinci yıl maaş zammındaki kademe uygulamasını kaldırdık. Kadrolu işçilerimize enflasyon oranında, İmar-Belde çalışanlarımıza ise enflasyon +2 puan şeklinde maaş artışı yapma kararı aldık. Bu anlamda çalışanlarımızın yanında olduk. Belediye olarak tüm ekonomik zorluklara karşın işçilerimizle, bütün çalışanlarımızla el ele bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Umudumuz ilk seçimde ülkemizin aydınlık günlere kavuşması ve bunun için el birliğiyle çalışacak olmamızdır. Ek protokolümüz emekçilerimize hayırlı olsun."