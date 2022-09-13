Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri... Avrupa Hareketlilik Haftası Çankaya'da Etkinliklerle Kutlanacak

Yerel Haberler

Ankara haberleri... Avrupa Hareketlilik Haftası Çankaya'da Etkinliklerle Kutlanacak

Ankara haberleri: Çankaya Belediyesi, “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, "Çeşitlendirerek Devam Et" sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimi olarak öne çıkıyor. Girişime bu yıl 36 ülkeden bin 760 şehir katılım sağlıyor.

Çankaya Belediyesi de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenleyeceği çeşitli sokak etkinlikleri ile her yaşta hareketliliğin önemine vurgu yapacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Eylül Yerel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title