Ankara haberleri... Avrupa Hareketlilik Haftası Çankaya'da Etkinliklerle Kutlanacak

Çankaya Belediyesi, "Çeşitlendirerek Devam Et" sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimi olarak öne çıkıyor. Girişime bu yıl 36 ülkeden bin 760 şehir katılım sağlıyor.

Çankaya Belediyesi de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenleyeceği çeşitli sokak etkinlikleri ile her yaşta hareketliliğin önemine vurgu yapacak.