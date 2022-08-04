Ankara haberleri | Ankara Büyükşehir'den Başkente İki Yeni Yeşil Alan

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı.

ABB'nin kent genelinde başlattığı yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ile yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı hizmete açıldı.

Belediye'nin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'ndeki Gökay Caddesi yanında bulunan Gökay Caddesi Park Alanı'nın yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Alanda; paten pisti, basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanları bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gökay Parkı'yla ilgili duydukları memnuniyeti yurttaşlar, şu sözlerle dile getirdi:

"Ecrin Elif Çırak: Arkadaşlarımla birlikte parkta çok eğleniyoruz. Oyunlar oynuyoruz.

Osman Saatçi: Gökay Parkı çok güzel olmuş, çok beğendim.

Leyla Havşar: Gökay Parkı evime çok yakın, çok beğendim.

İkbal Naz Işılak: Gökay Parkı'na arkadaşlarımla beraber geliyorum. Çok beğendik oyunlar oynuyoruz.

Aysel Yeşilkaya: Etimesgut'a yeni taşındım. Gökay Parkı'nı çok beğendim.

Ayşe Türkmen: Gökay Parkı'na yakın bir sitede oturuyorum. Önceden burası bayağı otluk bir alandı. Şimdi ise yürüyüş alanlarında yürüyüş yapabiliyorum çok beğendim."

ABB'nin yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı da hizmete açtı.

Mamaklıların keyifli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla inşa edilen Mamak Kusunlar Parkı içerisinde; kreş, fitness alanı, basketbol sahası, engelli oyun grubu, oturma ve piknik alanları, bisiklet ve koşu yolu, ahşap çocuk oyun grubu, tuvalet ile otopark alanları yer alıyor.