Ankara haberi! Litvanya Ankara Büyükelçisi Degutıs ve Kardeş Şehir Klaıpeda'nın Belediye Başkanı Grublıauskas'tan Vahap Seçer'e Ziyaret

Ankara yerel haberine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin'in kardeş şehirlerden Litvanya’nın Klaipeda kentinin Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas ve Mersin Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner’i makamında ağırladı. İki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için iletişimin daha da artırılacağının belirtildiği ziyarette, yine iki şehir arasında çalışmaların yürütüldüğü "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı" projesi hakkında konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin'in kardeş şehirlerden Litvanya'nın Klaipeda kentinin Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas ve Mersin Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner'i makamında ağırladı. İki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için iletişimin daha da artırılacağının belirtildiği ziyarette, yine iki şehir arasında çalışmaların yürütüldüğü "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı" projesi hakkında konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Litvanya Klaipeda Belediyesi, Litvanya Klaipeda Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğü ve ön başvurusu kabul edilmiş olan "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı" projesinin tam başvurusu, 7 Kasım'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi'nce yürütülen proje kapsamında iki kardeş şehrin, hem kıyı hem de liman kenti olmaları dolayısıyla, iklim eylem planına uyum sağlaması için kıyı direncinin artırılması hedefleniyor.

BAŞKAN SEÇER: "KLAİPEDA İLE ÇOK ORTAK YÖNÜMÜZ VAR"

Başkan Vahap Seçer, bir arada olma amaçlarının, Kardeş Şehir Klaipeda ile aralarındaki iletişimi artırmak olduğuna değinerek, "Arzu ederim ki sadece şehirlerimiz değil, ülkelerimiz de dostluk ilişkilerini geliştirirler. Ben Belediye Başkanı olmadan önce, iki belediye arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalanmış. Bazı etkinlikler beraber tertiplenmiş ya da birbirine katılım sağlanmış. Mersin ve Klaipeda arasında çok ortak yönlerin olduğunu, ben de yaptığım okumalarda ve incelemelerde gördüm. Klaipeda'nın liman kenti olması, yüz ölçümüne baktığınız zaman nüfus yoğunluğunun ve ekonomik hacminin çok büyük olması, Mersin ile benzer özellikler taşıyor. Yani ekonomik anlamda da, birbirine benzeyen kentler olduğunu bize gösteriyor" dedi.

"BİRBİRİMİZİN TECRÜBE VE DENEYİMLERİNDEN FAYDALANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Seçer, kardeş şehir ilişkileri sayesinde birbirlerinin deneyimlerinden ve tecrübelerinden faydalanmalarının çok önemli olduğuna değinerek, "Bizim nüfusumuz, buradaki sığınmacılarla beraber, Klaipeda'nın yaklaşık 15-20 katı fazla. Yüz ölçümü de aynı şekilde. Ama nüfus ya da kentin büyüklüğü ne olursa olsun, belediye hizmetlerinde çok ortak konumuz var. Bu ilişkiler sırasında birbirimizin deneyiminden, tecrübesinden faydalanmamız çok önemli. Bizim son yaptığımız proje kapsamında da, çok önemli çalışmaların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda, kurumumuzun başındaki arkadaşımız, zaten uzun süredir sizinle yapılan çalışmaların sunumunu bana yapıyor. Ben de yakından takip ediyorum" diye konuştu.

"BU KENT; HERKESİN DOSTÇA VE KARDEŞÇE YAŞADIĞI, GÜZEL VE MUTLU BİR KENT"

Mersin'le ilgili güncel bilgileri de paylaşan Başkan Seçer, "Sayıları 400 bini bulan kayıtlı ve kayıt dışı sığınmacılarla birlikte, kentin nüfusu 2,4 milyon civarında. Bu da kent için çok büyük bir yük oluşturuyor. Ancak bizim yönetim anlayışımız, benim ve mensubu olduğum partimin dünya görüşünden kaynaklı; dil, din, mezhep, herhangi bir ayrım yapmadan, herkese eşit hizmet götürebilmektir. Bu kentte aynı bölgede kiliseyi de, camiyi de görebilirsiniz. İnsanları bir arada, hiçbir ayrım gözetmeksizin, dostça, kardeşçe yaşayan güzel ve mutlu bir kent" dedi.

Mersin'in ülke ekonomisine katkısı ve belediyenin mali durumu hakkında da kısa bir bilgi aktaran Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Türkiye'de en fazla vergi ödeyen ilk 7 şehirden biriyiz. Belediye Başkanı olduğumda hesapları inceledim ve 'merkezi hükümetten gelen para ile ben bu şehre çok güzel hizmet ederim' dedim. Geçmişten devralınan ve ödenmesi gereken borç da olmasına rağmen, şu anda çok güçlü bir belediyenin içinde oturuyorsunuz."

BÜYÜKELÇİ DEGUTİS: "GELECEKTE DE GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİNE İMZA ATACAĞIZ"

Uzun zamandır bu ziyareti planladıklarını söyleyen Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Gelecekte de güzel bir işbirliğine imza atacağız. Bu proje hem bize bir perspektif katacak, hem de iki şehrin yeşil gelecek konusundaki fikir birliklerini, fikir alışverişlerini artıracak, aynı zamanda ticaret açısından da bir çekim merkezi oluşturmasına sebebiyet verecektir" dedi.

GRUBLİAUSKAS: "ŞEHRİNİZİN GÜZELLİĞİNİ SEYRETMEKTEN, SİZİNLE RANDEVUMA GEÇ KALDIM"

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri'ne Caz sanatçısı olarak katıldıktan sonra, kardeş şehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyarete geldiğini söyleyen Klaipeda Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas, "Şehirlerimizin çok fazla ortak noktası var ve başka seçeneğimiz yok, mutlaka birlikte olmalıyız. Tabi şehirlerimizin ortak noktaları arasında liman, üniversiteler, müzik, kültür tabi ki caz da var. Aynı zamanda yeşil gelecek için de birlikte adım atacağımız için çok mutluyum. Bunu liman şehirleri olarak yapacağız. Buraya gelirken, yolda şoförümüzü biraz durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bu kadar güzel bir şehri incelemek istedim. Şehrinizin güzelliğini seyretmekten, sizinle olan randevuma da biraz geç kaldım" diye konuştu.