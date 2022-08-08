Ankara haberi... Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor

Ankara haberlerine göre Adıyaman'da yaşayan bir kişi, evini sattığı 2 ağabeyinden 140 bin lira parasını alamadığını öne sürerek Ankara'ya kadar yürümeye başladı.

Adıyaman'da yaşayan bir kişi, evini sattığı 2 ağabeyinden 140 bin lira parasını alamadığını öne sürerek Ankara'ya kadar yürümeye başladı. Adana'ya ulaşan genç adam, "Ağabeylerim benim yuvamı yıktı, suç duyurusunda bulundum, hakkımı arıyorum" dedi.

35 yaşındaki Abuzer Kılıç, yaklaşık 2 sene önce kendi evini satarak eşi A.B. (36) ile birlikte 2 ağabeyi ve babasının yaşadığı 4 katlı apartmandan 100 bin liraya daire satın aldı. Ancak bir süre sonra eşi, görümceleriyle anlaşamadığı için genç adam evi satıp taşınmaya karar verdi. Bu sırada iddiaya göre, ağabeyleri Mahmut (44) ve Müslüm (39), 'Sen evi başkasına satma. Gel bize sat. Aramıza yabancı gelip oturmasın' dedi.

Bunun üzerine Abuzer Kılıç'ta ağabeylerine evi 140 bin lira karşılığında sattı. Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Muhtarı Sait Gürbüz'ün yanına giden 3 kişi burada sözleşme imzaladı. Ağabeyleri de parayı kardeşlerine en kısa sürede vereceklerini söyledi.

Ancak bir süre sonra ağabeyleri parayı vermedi ve genç adam da eşiyle sorun yaşayıp boşandı. Bunun üzerine sokaklarda yaşamaya başlayan Kılıç'a Adıyaman Valiliği destek çıktı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Abuzer Kılıç, parasını alamadığını öne sürerek geçen hafta ağabeyleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Kılıç, sesini duyurmak için Adıyaman'dan Ankara'ya kadar yürümeye başladı. Adana'ya ulaşan Kılıç, ağabeyleri yüzünden hayatının karardığını söyledi. Kılıç, "Evin tapusu aslında babama ait. Babam da gitti tapuyu en büyük ağabeyime devretti. Ben mağdur oldum. 2 yıldır eşimden boşandım, sokaklarda kaldım. Gözüm de nakil olduğu için devamlı bir işte çalışamıyorum. Devletimiz sahip çıktı ama 3 ayda bir maaş alıyorum. Ben hakkımı arıyorum, sesimi duyurmak istiyorum" dedi. - ADANA