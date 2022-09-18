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Ankara haberi: Gölbaşı Belediyesi 'Basın Futbol Turnuvasında' Şampiyon: Kanal 7

Yerel Haberler

Ankara haberi: Gölbaşı Belediyesi 'Basın Futbol Turnuvasında' Şampiyon: Kanal 7

Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Basın Futbol Turnuvası' şampiyonu Kanal 7 olurken, Anadolu Ajansı ikinci, İhlas Haber Ajansı ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Basın Futbol Turnuvası' şampiyonu Kanal 7 olurken, Anadolu Ajansı ikinci, İhlas Haber Ajansı ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, 'Basın Futbol Turnuvası' bu yıl 16 kurumun katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 1 ay süren çekişmeli turnuvada, Kanal 7 şampiyon oldu. Anadolu Ajansı ile finalde karşılaşan Kanal 7, rakibini 7-2'lik net bir skorla mağlup ederek ipi göğüsleyen takım oldu. İhlas Haber Ajansı ise organizasyonu üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek takdim etti. Final maçı öncesi kadın muhabirler de aralarında gösteri maçı yaparak keyif dolu anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölbaşı Belediyesi Anadolu Ajansı Kanal 7 Futbol Yerel Haberler

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