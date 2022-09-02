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Ankara haberi | Çankaya Belediyesi, Çocuklar İçin Süt Dağıtımını Sürdürüyor

Yerel Haberler

Ankara haberler: Çankaya Belediyesi, 12 yaş altı çocuklar için süt dağıtımını sürdürüyor. 90 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi 3 bin 750 aileye muhtarlıklar aracılığı ile süt dağıtımı yapıyor.

Çankaya Belediyesi, 12 yaş altı çocuklar için süt dağıtımını sürdürüyor. 90 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi 3 bin 750 aileye muhtarlıklar aracılığı ile süt dağıtımı yapıyor.

Çankaya Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlar ile talepte bulunan ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği 3 bin 750 haneye daha muhtarlıklar aracılığı ile süt dağıtıyor. Şu an için 90 mahallede süt dağıtımına devam eden Belediye, pandemi döneminde başladığı süt yardımını toplam 8 bin 982 haneye ulaştırdı.

Çankaya Belediyesi olarak " Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir" anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi süreciyle birlikte ekonomik sıkıntıya düşen çok sayıda aileye imkanlarımız ölçüsünde gıda kolisi ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın çocuklarını da düşünerek süt dağıtımına başladık. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şu an için 90 mahalle muhtarlığımız aracılığıyla yaptığımız süt dağıtımında 3 bin 750 aileye destek oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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