Ankara haber | Yeni Üniversitelilerden Çankaya Belediyesi'ne Teşekkür

Ankara haberi: Çankaya Belediyesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Çankaya Akademi olarak başladığı YKS'ye hazırlık kursları ile istedikleri bölümlere yerleşen öğrenciler, ücretsiz kurs imkanı ve psikolojik rehberlik desteğinden dolayı Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Çankaya Akademi olarak başladığı YKS'ye hazırlık kursları ile istedikleri bölümlere yerleşen öğrenciler, ücretsiz kurs imkanı ve psikolojik rehberlik desteğinden dolayı Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Çankaya Akademi olarak başladığı LGS ve YKS'ye hazırlık kursları meyvelerini verdi. YKS'ye hazırlık kursları ile istedikleri bölümlere yerleşen öğrenciler, ücretsiz kurs imkanı ve psikolojik rehberlik desteğinden dolayı Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti. Geride bırakılan dönemde ücretsiz kurslardan yararlanan Zeynep Köksoy Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji, Bahar Orhan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Yılmaz Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne yerleşti. Öğrenciler, duygu ve düşüncelerini şöyle anlattı:

Zeynep Köksoy: "Evdeyken çok düzenli çalışamıyordum ama buradayken daha düzenli çalışma imkanım oldu. Verilen eğitim ve ek kaynaklar ile çok güzel destek aldık. Buranın desteğiyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandım. Kütüphanemiz de tüm gün açıktı ve oradan da yararlanabildik. Daha sonra buraya gelecek üniversite adayları için de çok faydalı olacağına inanıyorum. Çankaya Belediyesi'ne bize bu imkanı sundukları için teşekkür ederim."

Bahar Orhan: "Çankaya Belediyesi kurslarının hem eğitim konusunda hem de psikolojik danışmanlık olarak çok faydasını gördüm. Ayrıca hem verilen eğitimlerin hem de dağıttıkları kitapların tamamen ücretsiz olması ailelerimizin maddi bir külfete girmemesi açısından da çok iyi oluyor. Önümüzdeki dönemde Çankaya Belediyesi'nin eğitimlerinden 4 bin öğrencinin yararlanacağını duydum, onlara da çok yararlı olacağına inanıyorum."

Ege Yılmaz: "Çankaya Akademi bana gerek akademik gerekse psikolojik destek anlamında çok büyük yardım sağladı. Ailelerimizin ekonomik olarak zorluk çektiği bu dönemde verilen eğitimlerin ücretsiz olması da çok büyük bir destek. Önümüzdeki senelerde üniversiteye hazırlanan tüm arkadaşlara Çankaya Akademi'yi tavsiye ederim çünkü çok faydasını göreceklerinden eminim."

4 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK

Yeni eğitim öğretim yılında LGS ve YKS'ye hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verilecek. Geçen yıl Çankaya Akademi olarak başladığı eğitim desteği programı kapasitesini bu yıl sekiz kat arttıran Çankaya Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek.

6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında fen bilimleri, matematik, Türkçe ve sosyal bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri verilecek.