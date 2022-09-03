Ankara haber... Çankaya'nın Yenilenen Kreşleri Yeni Döneme Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin okulöncesi eğitimi verdiği gündüz bakımevleri baştan sona yenilenerek yeni döneme hazırlandı. Oryantasyonun 5 Eylül'de başlayacağı Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde 12 Eylül itibarıyla bin 400 çocuk yeni döneme başlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin gündüz bakımevleri yenilenerek 2022-2023 eğitim dönemine hazırlandı. 12 gündüz bakımevinde boya, zemin yenilemesi, ıslak zemin bakım onarımı, bahçe düzenlemesi gibi tadilatlar yapan Çankaya Belediyesi, yeni dönemde bin 400 çocuğun okulöncesi eğitimine ev sahipliği yapacak. Temelini attığı ve yapım çalışmalarını sürdürdüğü 3 gündüz bakımevini daha vatandaşların hizmetine sunacak.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANLAYIŞI

Halkın ihtiyaçlarına göre yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 8 yılı aşkın görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. En büyük yatırım insan yapılan yatırımdır, eğitime yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle çağdaş ve aydınlık eğitim anlayışıyla yarınlara hazırlıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, 3 yeni kreşle daha çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.