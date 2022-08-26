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Ankara haber | Çankaya Belediyesi'nden Yurttaşlara Aşure İkramı

Yerel Haberler

Ankara yerel haberi... Çankaya Belediyesi, 14 Ağustos’ta düzenlediği Birlik Aşuresi’nin ardından Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde 8 bin yurttaşa aşure ikram etti.

Çankaya Belediyesi, 14 Ağustos'ta düzenlediği Birlik Aşuresi'nin ardından Kızılay'daki Başkanlık Binası önünde 8 bin yurttaşa aşure ikram etti.

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi tarafından kaynatılan Birlik Aşuresi geleneği bu yıl da devam etti. Geçen günlerde Çankaya'nın en büyük parklarından olan Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen Birlik Aşuresi etkinliğinde binlerce Ankaralı vatandaşı bir araya getiren Çankaya Belediyesi, Kızılay Başkanlık Binası önünde vatandaşlara aşure ikram etti. Ankara'nın merkezi konumundaki Kızılay'da ikram edilen aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nın önünde düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir arada aşure yiyerek birlik ve kardeşlik duygularına ortak oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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