Ankara haber... Çankaya Belediyesi'nden 4 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Ankara yerel haberi: Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS'ye hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Çankaya Akademi olarak başlayan eğitim desteği programının kapasitesini bu yıl sekiz kat arttıran Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.

Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS'ye hazırlanacak 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecek. Çankaya Akademi olarak başlayan eğitim desteği programının kapasitesini bu yıl sekiz kat arttıran Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde, yeni dönem ön kayıtları 10 Eylül'e kadar sürecek.

LGS ve YKS'ye hazırlanacak öğrenciler, destek kurslarını ücretsiz alacak. Çankaya Belediyesi gençler için 'Örgün Eğitime Destek Programı' kapsamında başlattığı LGS ve YKS'ye hazırlık programında bu yıl kapasitesini sekiz kat arttırarak 4 bin öğrenciye hizmet verecek. Çankaya Akademi olarak başladığı Destek Eğitim Merkezleri'nin sayısını da 10'a çıkaran belediye, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi'nin sınav ve eğitim merkezleri 'Çankaya Destek Eğitim Merkezleri'nde yeni dönem ön kayıtları 15 Ağustos - 10 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek.

10 MERKEZDE EĞİTİM

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, Çankayalı öğrenciler için LGS ve YKS'ye yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını 2022-2023 Öğrenim döneminde, 10 merkezde vermeye devam edecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden iki fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge istenecek.

"MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN AİLELERDEN GELEN ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Çankaya Akademi olarak başladığımız 'Çankaya Destek Eğitim' merkezlerimizi oluşturduk. Bu merkezlerde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.