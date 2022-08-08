Ankara haber | Ankara Büyükşehir'in Temizlik Filosu Genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 11 adet yeni iş makinesini daha temizlik filosuna katarak 25 adetlik mini iş makinesi filosu oluşturdu.

ABB, başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, çok amaçlı 11 yeni iş makinesi daha alarak temizlik filosunu güçlendirdi. Temin edilen araçlarla birlikte çok amaçlı mini iş makine filosundaki araç sayısı 25'e yükselirken teknolojisi yüksek yeni araçlarla kış mevsiminde kar küreme, kaldırım yıkama ve temizliği, sel- Su Baskını sonrası temizlik konusunda etkin bir şekilde müdahale edilebilecek.

YENİ ARAÇLARA KDV İSTİSNASI UYGULANDI

Yüksek teknolojili yeni araçlarla birlikte Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kış mevsiminde kaldırımlarda kar küreme, sonbaharda yaprak toplama, kaldırım yıkama ve temizliği, sel-su baskını sonrası temizlik gibi işlerini etkin bir şekilde yapabilecek. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan 'Yatırım ve Teşvik Belgesi' sayesinde de Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın temin ettiği araçlara Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası uygulandı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilk temin ettiği 12 adet mini iş makinesi için 4 milyon 738 bin 800 TL'lik yatırım yaptı.

YENİ ARAÇLAR TUZLAMA DA YAPABİLECEK

Temmuz 2022 itibarıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı araç filosuna eklenen 11 adet yeni iş makinesi, kar küreme hizmetinin yanı sıra tuzlama çalışması da yapabilecek. İş makineleri yalnızca kent genelinde değil il dışında meydana gelebilecek sel-su taşkınlarında da kullanılabilecek.