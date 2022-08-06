Ankara haber: Ankara Büyükşehir 'Feromonlu Tuzak Projesi' ile Ağaçları Korumaya Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vektörle mücadele konusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BelPLAS AŞ ile iş birliği yaparak Başkent'te ağaçlara zarar veren haşereleri yok etmek amacıyla 'Feromonlu Tuzak' uygulaması başlattı. Tuzaklar ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Çubuk-1 Barajı başta olmak üzere Mavi Göl ve Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı'nda bulunan ladin, sedir, karaçam ve kızılçam ağaçlarına yerleştirildi.

ABB, daha yeşil bir Başkent için kentteki yeşil alan ve ormanlıkları korumak amacıyla vektörle mücadele uygulamalarını sürdürüyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BelPLAS AŞ ile iş birliği yaparak ağaçlara zarar veren haşerelerle biyolojik ve fiziksel mücadele olarak adlandırılan 'Feromonlu Tuzak Projesi'ni hayata geçirdi.

PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERE FEROMONLU TUZAK YERLEŞTİRİLDİ

Feromonlu tuzaklar ilk etapta Çubuk-1 Barajı pilot bölge olmak üzere Mavi Göl ve Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı'nda bulunan ladin, sedir, karaçam ve kızılçam ağaçlarına yerleştirildi. Bu alanlara toplam 100 adet feromonlu tuzak yerleştirdiklerini açıklayan BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, şu bilgileri paylaştı:

"BelPLAS AŞ olarak vektörel mücadelemize devam ediyoruz. Çubuk -1 Barajı'nda bazı ağaçların kuruduğunu tespit ettik. İlaçlama mücadelemizde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ilaçlama yapıyoruz. Bu kurduğumuz tuzaklarla yaklaşık bin 387 ergen kabuk biti yakaladık. Beklentimizin üzerinde başarı elde ettik. Ankara genelinde bulunan yeşil alanlara tuzakları yerleştirmeye devam edeceğiz."

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener de doğaya zarar vermeyen proje sayesinde ağaçların ömrünü uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "Çubuk-1 Barajı, Mavi Göl Mesire Alanı, Elmadağ Mesire Alanı ve Kurtboğazı Barajı'nda karaçam, ladin, sedir ve kızılçam ağaçlarında kurumaya yüz tutan ağaçlar mevcuttu. Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız çalışma sonucunda ağaçlarda kuruma ve kabuk biti tespit ettik. Bu haşereler ağaçlara zarar veriyor ve ömrünü azaltıyor. Bu çalışmayı öncelikle Çubuk-1 Barajı'nda başlattık ve ABB'nin sorumlu olduğu tüm rekreasyon alanlarında uygulamaya devam edeceğiz" dedi.