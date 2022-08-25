Ankara yerel haberi: Ankara Büyükşehir'den Başkentli Çocuklara Özel Toplu Sünnet Şöleni

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel hâle getirdiği 'Toplu Sünnet Şöleni' için hazırlıklarını tamamladı. Uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen bin çocuk Altınpark’ta 27 Ağustos Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek. Şölen alanına ulaşım, servis araçlarıyla sağlanacak ve program öncesi çocuklara sünnet kıyafeti ABB tarafından verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel hale getirdiği 'Toplu Sünnet Şöleni' için hazırlıklarını tamamladı. Uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen bin çocuk Altınpark'ta 27 Ağustos Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek. Şölen alanına ulaşım, servis araçlarıyla sağlanacak ve program öncesi çocuklara sünnet kıyafeti ABB tarafından verilecek.

ABB her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Toplu Sünnet Şöleni' için hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz olarak uzman hekimlerce sünnet edilen çocuklar, 27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark'ta 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek.

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

6-12 yaş arası sünnet edilen bin çocuk için düzenlenecek Toplu Sünnet Şöleni'ne geri sayım başladı. Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında Altınpark'ta gerçekleştirilecek programa katılmak isteyen aileler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen noktalardan servis araçlarıyla ücretsiz olarak şölen alanına getirilecek.

27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark'ta düzenlenecek program öncesi çocuklar ABB tarafından hediye edilen kıyafetleri giyecek ve aileleriyle birlikte akşam yemeği yiyecek. Hazırlanan şölen alanında; Ankara Kent Orkestrası, Hacivat ve Karagöz ile eğlenceli gösterilerle çocuklar eğlenecek.