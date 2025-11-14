Ankara, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerlerini uğurladı

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci için Ankara'da cenaze namazı kılındı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu uçaktaki 20 personel şehit olmuştu. Dün gece Ankara'ya getirilen şehitlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle defnedilecekleri şehirlere gönderildi. Şehit Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci'nin cenazeleri ise Ankara'da toprağa verildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı ilçesindeki Ballıkpınar Mezarlığı'na, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın cenazeleri ise Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze namazına şehit ailelerinin yakınlarının yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları ve çok sayıda milletvekili katıldı. - ANKARA