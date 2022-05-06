Ankara Gazi Park'ta Spor Festivali Başlıyor

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler'in spora olan ilgisini artırmak amacıyla çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, BelPa ve Decathlon iş birliği ile 8 Mayıs 2022 Pazar günü Gazi Park'ta düzenlenecek olan "May Fest'22", sporseverler ile profesyonel sporcuları bir araya getirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, BelPa ve Decathlon iş birliği ile 8 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Gazi Park'ta tüm gün sürecek "May Fest'22" ile sporseverler ve profesyonel sporcular bir araya gelecek.

ANKARA'DA SPOR YAPMAYAN KALMASIN

ABB'nin ev sahipliğinde 'Ankara'da spor yapmayan kalmasın' sloganıyla düzenlenecek ücretsiz spor festivalinde tüm katılımcılar, futboldan basketbola, voleyboldan tenise, patenden kaykaya, kampçılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırmanıştan okçuluğa kadar 15 farklı spor dalını antrenörler eşliğinde deneme fırsatı bulacak.

Dans etkinlikleri, masa tenisi turnuvası, futbol-basketbol şut yarışmaları, okçuluk ile dart turnuvaları ve akrobatik basketbol şovu gibi pek çok gösteri, yarışma ve etkinliğin yer alacağı festivalde sporseverlere sürpriz ödüller de verilecek.

ABB SPORCULARI SORULARI YANITLAYACAK KENT ORKESTRASI KONSER VERECEK

Spor ve beslenme üzerine söyleşilerin de yapılacağı ve herkese açık olacak festivalde, bisiklet bakım hizmeti de sağlanacak.

ASKİ Spor Kulübü ve FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının katılarak seyircilerin sorularını yanıtlayacağı festival, ABB Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erecek.