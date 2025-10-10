Ankara Garı'nda 10 Ekim Saldırısının 10. Yıldönümü Törenle Anıldı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 104 kişi, düzenlenen törenle anıldı. Tören sonrası adliyeye izinsiz yürümek isteyen gruba polis ekiplerince müdahale edildi.

Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting sırasında teröristlerin bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 104 kişi, olayın yaşandığı alanda düzenlenen törenle anıldı. Saldırının 10'ncu yıl dönümünde STK temsilcilileri ile sendikalar Ankara Garı önünde bir araya geldi. Törende yakınlarını kaybedenler 10 Ekim Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakarak, olayın faillerinin en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

Törende konuşan 10 Ekim Derneği Eş Sözcüsü Mehtap Sakinci Coşkun, "Tam 10 yıldır içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin tadı aynı değil. Soluduğumuz hava ciğerimizi yakıyor. Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamında kaybettiklerimizi 10'uncu yılında, 120'nci ayında saygı ve özlemle anıyoruz. 10 yıldır kesintisiz olarak adalet arayışımız devam etmekte ve her geçen gün de adalet umuduyla, mahkeme salonlarında ve sesimizin duyulacağı her platformda var olarak mücadelemizi sürdürmeyi devam ediyoruz" dedi.

Törenin ardından Ankara Adliyesi'ne izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen grup yürümeye devam edince polis ile arasında arbede çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı. - ANKARA