Ankara Emlakçılar Odasından üyelerine ücretsiz dijital kart

Ankara Tüm Emlakçılar Odası (ATEM), emlak danışmanları üyeleri için kolaylık sağlanması amacıyla ücretsiz dijital kartvizit imkanı sağlıyor.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, üyelerine dönük hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Akçam, ATEM'e üye emlak danışmanları için kolaylık sağlaması amacıyla ücretsiz dijital kartvizit imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Akçam, dijital kartların ATEM üyelerinin tamamına düzenleneceğini bildirerek, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi emlak danışmanlarının da odaya başvurdukları takdirde dijital kart alabileceklerini ifade etti.

"Kartvizitlerin yerini dijital platformlar aldı"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın kolaylaştığını ifade eden Akçam, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır firmaların, kişilerin kullandığı kartvizitlerin yerini dijital platformlar aldı. Fiziksel kartvizitin aksine kullanımı kolay ve özgürce olan dijital kartvizit. Akıllı telefonlarımızın hayatımızın her noktasında yer alması sebebiyle, telefon aksesuarları da gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda kullanımı artan NFC teknolojisi ile dijital kartlar geliştirildi. Online olarak kişisel bilgilerimizi paylaşmak için dijital kartın da tam meslektaşlarımıza göre olduğu düşünüyoruz." - ANKARA