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Ankara Ekspresi gün boyunca hizmet vermeyecek

Ankara Ekspresi gün boyunca hizmet vermeyecek

Yerel Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, hat üzerindeki çalışmalar nedeniyle 'Ankara Ekspresi' 2 gün boyunca hizmet vermeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, hat üzerindeki çalışmalar nedeniyle ' Ankara Ekspresi' 2 gün boyunca hizmet vermeyecek.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, "Ankara-İstanbul konvansiyonel demiryolu hattında sürdürülen Bilecik-Pelitözü arasındaki çalışmalar nedeniyle ' Ankara Ekspresi' 14-15 Nisan tarihlerinde islemeyecektir. 14-15 Nisan tarihleri boyunca Ankara Ekspresi için bilet alan yolcularımızın bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edilecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Demiryolları Türkiye Cumhuriyeti Bilecik Ankara Yerel Haberler

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