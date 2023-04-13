Ankara Ekspresi gün boyunca hizmet vermeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, hat üzerindeki çalışmalar nedeniyle 'Ankara Ekspresi' 2 gün boyunca hizmet vermeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, hat üzerindeki çalışmalar nedeniyle ' Ankara Ekspresi' 2 gün boyunca hizmet vermeyecek.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, "Ankara-İstanbul konvansiyonel demiryolu hattında sürdürülen Bilecik-Pelitözü arasındaki çalışmalar nedeniyle ' Ankara Ekspresi' 14-15 Nisan tarihlerinde islemeyecektir. 14-15 Nisan tarihleri boyunca Ankara Ekspresi için bilet alan yolcularımızın bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edilecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK