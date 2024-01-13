Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehitlere Destek Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte bulunan led ekranlara "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yazısını yansıttı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ocak tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırıların ardından terör unsurlarına operasyonlar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan led ekranlara "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" mesajı yansıtıldı. - ANKARA