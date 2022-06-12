Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek - Haberler

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Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikososyal destek verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikososyal destek verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek mahallesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin destek sağlayacağını duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız psikososyal destek ekipleri bu süreçte acılı ailemize gerekli desteği sağlayacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık Ankara Yerel Haberler

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