Ankara'da yağmur ve dolu etkili oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber bazı noktalarda su basmaları görüldü.

Sincan ilçesinde başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışla birlikte alt geçit ve kapalı otopark gibi yerlerde su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalışırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesinden yakındı. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kapalı bir otoparkın içerisine su dolması ile vatandaşlar suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi. - ANKARA