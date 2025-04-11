İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Ankara'da Türk Polis Tarihi Sergisi Açıldı

Ankara'da Türk Polis Tarihi Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı etkinlikleri kapsamında Kızılay Metro Çarşısı'nda düzenlenen sergide, tarihi polis kıyafetleri ve fotoğraflar sergilendi.

Ankara'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Kızılay Metro Çarşısı'nda 'Türk Polis Tarihi Sergisi' düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Türk Polis Tarihi Sergisi' Ankaralılarla buluştu. Kızılay Metro Çarşısı'ndaki sergide tarihi polis kıyafetleri canlı mankenler tarafından sergilendi. Türk Polis Teşkilatı'nda görev alan polisler de kurulan stantlarda vatandaşlara kendi birimleri hakkında bilgi verdi. Bugün sona erecek olan sergide, Türk polisi ile ilgili geçmişten bugüne kadar çekilen fotoğraflar da vatandaşlarla buluştu. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.