Ankara'da trafik polisine emeklilik pastası

Ankara'da trafik polisine meslek hayatının son gününde mesai arkadaşları tarafından emeklilik pastası kesildi.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 31 yıldır görev yapan Kenan Üstüner, meslek hayatının son gününde mesai arkadaşları tarafından unutulmadı. Emekli olacak Üstüner'e ekip arkadaşları tarafından görevi başındayken pasta kesildi. Kendisini son gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ile hatıra fotoğrafı çekinen Üstüner'e, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da emekleri için teşekkür etti. - ANKARA