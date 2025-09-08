Haberler

Kızılcahamam'da Aç Kalan Ayı Sokakta Görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aç kaldığı düşünülen bir ayı gece saatlerinde sokaklarda gezdi. Ayı, o sırada orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti ve bölgedeki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
