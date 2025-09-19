Ankara'da 'Şeridinde Kal' Kampanyası Başlatıldı

Ankara'da trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 'Şeridinde Kal' kampanyası başlatıldı.

Ankara Kent Konseyi ile Radyo Trafik Ankara, şehir içi ulaşımda en büyük sorunlardan şerit ihlallerine karşı harekete geçti. Bu kapsamda 'Şeridinde Kal' kampanyasıyla hem kazaların hem de trafik karmaşıklığının önlenmesi amaçlanıyor. Uygulama kent yaşamını etkileyen trafik güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 'Şeridinde Kal' kampanyasıyla, tüm sürücüleri kurallara uymaya, dikkatli ve sabırlı olmaya davet ettiklerini belirtti.

"Şerit ihlalleri, kent içi ulaşımda ciddi trafik tıkanıklıklarına da yol açıyor"

Şerit ihlallerinin yalnızca kazalara değil, ciddi trafik tıkanıklıklarına da neden olduğuna dikkat çeken AKK Başkanı Yılmaz, "Şerit ihlalleri, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda kent içi ulaşımda ciddi trafik tıkanıklıklarına da yol açıyor. Bilinçsiz şerit değişimleri kazalara ve zaman kaybına neden olurken acil müdahale araçlarının da ilerleyişini zorlaştırıyor. Dayanışma ruhuna sahip olan bizler; her sorunda olduğu gibi trafikte yaşanan sorunların da çözümlerinin olduğuna ve bu çözümleri de hep birlikte mümkün kılabileceğimize inanan bir toplumuz. Bu inançla, şehir içi trafiğin en büyük sorunlarından biri olan şerit ihlallerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Şeridinde Kal' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Küçük bir dikkatsizlik şehir hayatını kilitleyebilir"

Trafikteki sürücülerin en ufak bir ihmalinin can ve mal güvenliğinin yanı sıra şehir trafiğini de doğrudan etkileyeceğini belirten Yılmaz, "Biliyoruz ki küçük bir dikkatsizlik hem canlara mal olabilir hem de şehir hayatını kilitleyebilir. Günlük yaşantımızda ani şerit değişiklikleri, sabırsız manevralar ve kuralsız davranışlar sadece trafiği değil, birbirimize olan saygıyı da zedeliyor. 'Şeridinde Kal' farkındalık kampanyasıyla, tüm sürücüleri kurallara uymaya, dikkatli, sabırlı ve saygılı olmaya, kendi güvenliğimiz kadar başkalarının da yaşam hakkını düşünmeye, bunun yanında hem güvenli hem de akıcı sürüşe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ölümlü kazaların başında hız ihlali geliyor

Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş ise 'Şeridinde Kal' kampanyası ve iş birliği protokolü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tümtaş, ölümlü ve yaralanmalı kazaların başında hız ihlalinin geldiğini belirterek, "Hatalı şerit değiştirmeden kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi ile sürücülerin sürekli ve gereksiz şerit değiştirmelerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun engellenmesi hedefleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında sırasıyla; ilk olarak hız ihlali, 2'nci olarak kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, 3'üncü olarak ise 'şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' bulunuyor. Radyo Trafik ve Ankara Kent Konseyi desteğiyle gerçekleştirilen proje, her 2 kuruma da herhangi bir mali yükümlülük getirmeden kamu yararına gerçekleştiriliyor. 'Şeridinde Kal' projesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor" dedi. - ANKARA