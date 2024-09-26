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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Lokma Dağıtıldı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Lokma Dağıtıldı
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İstanbul'da vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın devre arkadaşları, Hacı Bayram Veli Türbesi'nde lokma dağıtarak Yılmaz'ı andı. Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden arkadaşları, Yılmaz'ın vefatına tepki gösterirken, bazı vatandaşlar idam cezasının geri getirilmesini istedi.

İstanbul'da 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın devre arkadaşları tarafından Hacı Bayram Veli Türbesi'nde lokma dağıtıldı.

İstanbul Ümraniye'de 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Ankara'daki Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) birlikte eğitim gördüğü devre arkadaşları tarafından Hacı Bayram Veli Türbesi'nde lokma dağıtıldı. Öğle namazı çıkışında dağıtılan lokma ikramını alan vatandaşlar, Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar idam cezasının geri gelmesini istediklerini söyledi.

Yılmaz'ın şehit olmasına çok üzüldüğünü belirten Gülşen Kılıç, "Mekanı cennet olsun. Allah bir daha böyle gençlerin acısını göstermesin. Bir daha böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Hepimizin evladı. İçimiz yanıyor. Böyle bir acı yaşamak istemiyoruz. Suçlular cezasını çeksin. Bence idam edilmeli" diye konuştu.

Haberi duyunca çok ağladığını ifade eden Durdane Gören ise, "Polisimizi şehit edene idam versinler. Hepimizin çocuğu var. Gerçekten çok üzgünüm. Kendi evladım gibi üzüldüm. Çok ağladım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik İstanbul Akyurt ankara Polis Yerel Polis Suç

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