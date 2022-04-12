Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden sübvansiyon talebi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yapan özel halk otobüsü şoförleri, giderlerinin arttığını belirterek, sübvansiyon talebinde bulundu.

Artan giderlerinin gelirlerini karşılamadığını belirten özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, "Ankara halkını mağdur etmek bize yakışmaz, biz zam istemiyoruz. Biz EGO'nun sübvanse edildiği gibi halk otobüslerinin de sübvanse edilmesini istiyoruz. Ankara'nın 25 ilçesinde hizmet veriyoruz. Arabaların hatları uzun olduğu için esnafımız akaryakıt bedeli bulamıyor" dedi.

Yaklaşık 22 yıldır özel halk otobüslerinde çalıştığını söyleyen eski Nallıhan Belediye Başkanı Halil Ünal ise, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı bütün esnafımız zor durumda. Nallıhan Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek alamayan tek ilçeyiz. Nallıhan ilçesi bu desteklemeden 15 ay yararlanamadı. Meclis gruplarının bu sorunu çözeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

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