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Ankara'da Narkotik Operasyonu: 14 Kilo Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi

Ankara'da Narkotik Operasyonu: 14 Kilo Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi
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Sincan'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 14 kilo 151 gram sentetik kannobinoid maddesi ile birlikte çeşitli uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 14 kilo 151 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Narkogüç operasyonları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sincan Akşemsettin bölgesinde dün operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde; 14 kilo 151 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 13 Adet Sentetik Ecza, 8.7 Gram Katı A.M.E, 81.75 Gram Sıva A.M.E, 2 Gram Metamfetamin, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet Silah, 10 bin 645 TL Para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan 4 kişi, Uyuşturucu Uyarıcı Madde Kullanma Suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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