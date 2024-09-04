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Ankara'da Muhabirler Derneği Kuruldu

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Ankara'da MUHABİR-Der adıyla kurulan Muhabirler Derneği, kamunun bilgi alma hakkını korumayı amaçlıyor. Derneğin yönetim kurulu başkanlığını Berrin Yücesan üstlenirken, başkan yardımcılığını Demet Keser Soyuçok yapacak.

Merkezi Ankara'da bulunan Muhabirler Derneği kuruldu.

Kısa adı MUHABİR-Der olan Muhabirler Derneği Ankara'da kuruldu. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada derneğin temel amacının "kamunun bilgi alma hakkı için haber hizmeti veren ve ürettikleri haberleri gazete, dergi, televizyon, internet gibi yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik iletişim araçlarında yayınlayan muhabirleri, mesleki geleneklerini ve ahlak ilkelerini korumak" olduğu kaydedildi.

29 Ağustos tarihinde faaliyete geçen MUHABİR-DER'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini Berrin Yücesan yürütecek. Derneğin Başkan Yardımcılığını ise meslekte 30 yılını dolduran ve 26 yıldır İhlas Haber Ajansında görev yapan Demet Keser Soyuçok üstlendi.

Derneğin diğer kurucu üyeleri ise şöyle:

Teoman Korkmaz (32 yıldır mesleğin içinde. TRT'den emekli, halihazırda savunmasanayi.org internet haber sitesinde Genel Yayın Yönetmeni-Muhabir olarak mesleğini sürdürüyor.)

İsmail Hakkı Demirbaş (28 yıldır mesleğin içinde. TRT'de montajcı, kameraman, yönetmen, muhabir, programcı ve editör görevlerini yürüttü. Halihazırda Medya Yöneticisi olarak görev yapıyor.)

Sevim Taşdelen (27 yıldır mesleğin içinde. TRT Haber kanalında Editör-Muhabir olarak görev yapıyor)

İlknur Atalay Özdemir (23 yıldır mesleğin içinde. TRT İç Yapımlar Dairesinde Yapımcı-Yönetmen görevlerinde bulundu. Halihazırda TRT Haber kanalında teknoloji programının yapımcılığını yönetiyor.)

Hilal Türkmenoğlu (7 yıldır mesleğin içinde. TRT Haber kanalında Haber Prodüktörü olarak görev yapıyor.)

MUHABİR-DER üye kayıtlarını toplamaya başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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