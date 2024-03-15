Üye Girişi
Haberler

Ankara'da MHP Kurultayı Nedeniyle Yollar Kapatılacak

Güncelleme:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 17 Mart'ta düzenlenecek MHP Kurultayı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Mart tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşak'tan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği basına ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Ankara MHP Ulaşım Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sevim kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevim kimdir? Veysi Bozyıl kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı Veysi Bozyıl kimdir? Celal Kutsal kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı Celal Kutsal kimdir? Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir? Mehmet Salim Can kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı Mehmet Salim Can kimdir? Mehmet Özdağ kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Özdağ kimdir? Emin Balıkçı kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı Emin Balıkçı kimdir? Hamit Kaçan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı Hamit Kaçan kimdir? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? Faruk Yalçın kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı Faruk Yalçın kimdir? DEVA Partisi Kırıkhan adayı Mehmet Şirikçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İskenderun adayı Hatice Esra Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? DEVA Partisi Hassa adayı Hasan Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Defne adayı Defne Eraslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title