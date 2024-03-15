Ankara'da MHP Kurultayı Nedeniyle Yollar Kapatılacak

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Mart tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinde saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşak'tan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği basına ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA