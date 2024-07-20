Ankara'da Kuru Temizleme Esnafı Düşük Ücretle Çalıştığı İçin Şikayet Edildi

Ankara'da çalışan bir kuru temizleme esnafı, bağlı olduğu odanın 3'te 1 fiyatına ücret talep ettiği için diğer esnaf tarafından şikayet edildi.

Ankara'da kuru temizleme dükkanı sahibi olan esnaf İlhami Altun, enflasyona meydan okudu ve halkını düşündüğünü söyleyerek Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın takım başına belirlediği 400 TL talep etmek yerine 130 talep etmeye başladı. Ancak, bölgede bulunan esnaf arkadaşları tarafından düşük ücretle çalıştığı için mobbinge uğradığını söyleyen ve çok kez odaya şikayet edilen esnaf İlhami Altun, "Arkadaşım, beni kurtarıyor serbest ekonomi" diyerek isyan etti.

"Bende takım elbise 130 TL derneğimizin, odamızın vermiş olduğu fiyat 400 TL"

Bağlı olduğu odanın verdiği fiyatın çok çok altında bir fiyat belirleyen İlhami Altun, "Şu ana kadar kaybolan, renk atan, bozulan, yırtılan en ufak bir şikayet yok. Bende takım elbise 130 TL derneğimizin, odamızın vermiş olduğu fiyat 400 TL. 3'te 1 fiyatına yapıyorum, sürümden kazanıyorum. Günde en az 5-6 makine yapıyorum. 1 makine en az 25-30 parça alıyor. 130 TL'den parça başına 65 TL'ye geliyor. 1350 TL'ye yakın bir para yapıyor. Bunun 350 TL'sini elektriğime, ilacıma çıkarım makine başına 1000 TL para kalıyor. 1000 TL'den 5 makine 5 bin TL. Bazı esnaf arkadaşlar diyor ki 5-6 makinelik işi nereden buluyorsun. Gösterebilirsiniz arkadaşlar dükkanımı. Elbiselerin üzerinden çiğneyerek geçme vaziyetine gelmiş durumdayım. Bir numaralı kaliteli iş yapmaktayım. 1 tane müşterim çıksın desin ki 'verdim, beğenmedim, yıkanmış' desin ben bu dükkanı yarından itibaren kapatmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarım bana tepki gösteriyor"

İlacının ve makinesinin yüksek kalite olduğunu söyleyen Altun, "Şimdi arkadaşlarım bana tepki gösteriyor. Fahiş fiyattan yaparsan tabi ki iş yapamazsın arkadaş. Odamızın vermiş olduğu 400 lira. Ben 400 liranın üzerinde 401 TL'ye 450 TL'ye iş yapıyorsam ben halkımı kandırıyorum demektir. Ben 400 TL'nin altında yapıyorsam halkım beni destekliyor. Beni takdir etmeleri, bana teşekkür etmeleri lazım. Esnaf arkadaşım sen 400'ün de üzerine çıkıyorsun. Ben 400'ün altında yapıyorum ve işsiz kalmıyorum Gece vardiyası da yapıyorum sırf halkıma hizmet amaçlı" ifadelerine yer verdi.

"Oda başkanımız beni arıyor, 'İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor"

Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası Başkanı tarafından fiyatların düşük olmasının eleştirildiğini söyleyen Altun, "Odamın bana eğitim vermesi lazım, bilmediğim bir şeyi göstermesi lazım. Çünkü ben senin üyenim. Daha doğrusu ben senin öğrencinim. Oda başkanımız beni arıyor, 'İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor. Arkadaşım, beni kurtarıyor serbest ekonomi. Seni ne ilgilendirir. Sen benden aidat alıyor musun? Alıyorsun. Benim hakkımda bir şikayet var mı? Bozulan bir şey var mı? Beni halkımdan, müşterimden şikayet eden var mı? Yok. Neyi şikayet etmiş esnaf arkadaş? Ucuz yaptığımı şikayet etmiş. Beni takdir etmen, bana plaket vermen lazım. Beni teşvik emen lazım" diye konuştu. - ANKARA