Ankara'da kurbanlıklar yarıştı, birinciye yarım altın verildi

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala en güzel kurbanı seçmek için 'Kurban Güzellik Yarışması' düzenledi. Güzellik yarışmasının kazananı 900 kilogramlık 'Asil' oldu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması' Ankara'da düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar jüri üyelerinin karşısına çıktı. Milliyetçi Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in jüri üyesi olarak görev aldığı yarışmada hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp yansıtmadığına bakıldı. Yarışmada ilk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödül verildi. Yarışmanın birincisi olan 'Asil' ise yarım altının kazananı oldu.

"Bu tür yarışmalar özellikle üreticiler arasında tatlı bir rekabeti getiriyor"

Burada konuşan Karakaya, ikincisi düzenlenen "Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması'nın bu sene de güzel olduğunu belirterek, "Burada Gölbaşı'nda tarım fuarı alanında bir kurban pazarı alanı var. Geçen yıl başlayan kurban güzellik yarışması da bu önem içerisinde bir etkinlik olarak yerine getiriliyor. Bu sene de çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür yarışmalar özellikle üreticiler arasında tatlı bir rekabeti getiriyor. Şimdi bu sonuçlardan sonra üreticilerin ifadelerinden anladık ki önümüzdeki yıla daha hevesli ve daha hırslı hazırlanacaklarını ifade ediyorlar. Yani sonuçta gerçekten yarışmaya katılan üreticilerin tamamı ciddi bir emek ortaya koymuşlar. Yarışma sonuçlarına baktığımızda birkaç puanla biri önde biri arkada. Ama tüm katılımcıların hepsi çok değerli. Sonuç itibariyle burada önemli olan insanların bir araya gelmesi ve üreticileri bu alanda motive etmesi. Ankara'da Gölbaşı'ndaki gibi bir fuar alanı ve Pazar alanı yok. Bundan dolayı da sadece Gölbaşı değil tüm Ankara için önemli bir alan" ifadelerini kullandı.

"Bir günlük değil, geleceği planlayarak hareket ediyoruz"

'Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması'nın geleneksel hale getirip uzun yıllar boyunca yapmak istediklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çünkü biz bir günlük değil geleceği planlayarak hareket ediyoruz. Geleceği planlamamızın en büyük sebebi biz çiftçimizin, besicimizin ve üreticimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunları yaparken de hem kurban satış alanımızı Ankara'mıza tanıtmayı sağlıyoruz hem de buraya gelen besicilik yapan üreticilik yapan misafirlerimizi motive etmiş oluyoruz. Burayı yaparken Genel Başkan Yardımcımız, ağabeyimiz Mevlüt Karakaya, Muhtarımız ve hocalarımızın katkısı çok büyüktür. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burayı yapma amacımız hem Gölbaşına hem Ankara'ya hem de ülkemize hizmet etmektir. Buradan şunun müjdesini verebiliriz. Çok değerli muhtarlarımız, çiftçilerimiz ve besicilerimiz inşallah eylül ayında Kesimhaneyi başlatıyoruz.'Et Entegre' tesisini hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

"Küçüklüğünden beri kendi elimle besleyip büyütüyorum"

Yarışmada 1'nci olan 'Asil'i küçüklüğünden beri kendi eliyle beslediğini ifade eden besici Erdem Akça, "Hayvanımızın adı Asil kendisi yaklaşık 900 kilo. Küçüklüğünden beri kendi elimle besleyip büyütüyorum. Gölbaşı Belediyesine de böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Yarışma olacağını bildiğimiz için buzağılığından beri kendim besliyorum. Ramazan Şimşek'e çok teşekkür ederim. Çok gururluyum" dedi.

İkincisi düzenlenen yarışmanın birincisi 900 kilogramlık 'Asil' olurken, ikincisi 880 kilogramlık 'Kral', üçüncüsü ise 750 kilogramlık 'Malazgirt' oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel