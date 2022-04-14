Ankara'da Kızılay'dan Ramazan'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

ANKARA (İHA) - Ankara'da Kızılay'a bağlı Dr. Naki Akkerman Aşevi'nde Ramazan ayında günlük 10 bin kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde 31 aşevi ile hizmet veren Kızılay, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor. Ankara'da 1919 yılında kurulan Kızılay Ankara Dr. Naki Akkerman Aşevi de 103 yıldır kaynayan kazanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Dr. Naki Akkerman Aşevi, Ramazan ayında günlük 10 bin kişilik yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler, aşevinde, Ankara'nın dört farklı dağıtım noktasında ve kimsesizlerin kaldığı 4 farklı otelde dağıtılıyor. Ayrıca yemeklerin bir kısmı da paketlenerek aşevine veya dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olan hasta, yaşlı, engelli gibi ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Yemeklerin hazırlandığı aşevinde açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Ramazan boyunca 8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yurt içinde ve yurt dışında toplamda 400 milyon lira civarında bir yardım çalışmamız olacak. Hem nakit yardımlarımız hem sıcak yemek yardımlarımız, çocuklarımıza çocuk paketleri ve oyuncaklar ile bayramlık kıyafetler dağıtılacak. Ramazan boyunca inşallah 8 bin kişi sevindirilecek. Bu bağışçılarımızın büyük gayretleri ile yapılacak" dedi.

Dr. Naki Akkerman Aşevi'nin 103 yıldır ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunulduğunu ifade eden Altan, "İçinde bulunduğumuz aşevi 103 yıldır bu kazanlardan ihtiyaç sahipleri istifade ediyorlar. Buradan yalnızca 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor. Ankara'nın dört noktasına sevk ediliyor. Oradan muhtaçlara dağıtılıyor. Yine kimsesizlerin kaldığı 4 otelde muhtaçlara yardımlar sürüyor" diye konuştu.

Altan, açıklamasının ardından pişen yemekleri kaplara koyarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. - ANKARA