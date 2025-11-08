Ankara'da Kimsesizler İçin Geçici Barınma Projesi Başlatıldı

Ankara Valiliği, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda yıllardır yürütülmekte olan 'Kimsesizlerin Kimsesi Olmak Projesi' kapsamında kimsesizlerin geçici barınma yerlerine yerleştirilmeye başlandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizin koordinasyonu ve desteğiyle, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda yıllardır yürütülmekte olan 'Kimsesizlerin Kimsesi Olmak' Projesi kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve 01 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sokakta kalan kimsesiz vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesine başlanmıştır. Proje çerçevesinde, sokakta her türlü riskle karşı karşıya kalan kimsesiz ve mekansız vatandaşlarımızın sağlık, barınma, güvenlik, giyinme, iaşe, ibadet, hijyen ve temel ihtiyaçları karşılanarak; kendilerine hayatlarını kolaylaştıracak her alanda destek sunulmaktadır. Kimsesiz vatandaşlarımızın yalnızca soğuk kış günlerinde korunmaları değil, aynı zamanda bir daha benzer şartlarla karşılaşmamaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, sosyal ve ekonomik desteklerle kalıcı çözümler üretilirken; 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız huzurevlerine, engelli ve bakıma muhtaç olanlar ise rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmektedir. Proje, bu yıl da kimsenin soğukta ve sahipsiz kalmaması için kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA