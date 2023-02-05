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Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada

Yerel Haberler

Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada

Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla kayak yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ankara sokakları beyaza büründü. Kar yağışını göre vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sokakların karla kaplanmasını fırsat bilen bir vatandaş kayak yaptı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Yerel Haberler

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