Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada

ANKARA - Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla kayak yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ankara sokakları beyaza büründü. Kar yağışını göre vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sokakların karla kaplanmasını fırsat bilen bir vatandaş kayak yaptı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(ME-HT-MA-Y