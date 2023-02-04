Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada
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Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada
ANKARA - Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla kayak yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ankara sokakları beyaza büründü. Kar yağışını göre vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sokakların karla kaplanmasını fırsat bilen bir vatandaş kayak yaptı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Yerel