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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.

Atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu yoğun dumanlar çevreyi kaplaması dron ile görüntülendi. Çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri bölgede havadan destek vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri de seferber edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenilmedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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