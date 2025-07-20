Ankara'da Gençler İçin 'Seyahatsever' Projesi Başladı

Ankara'da 'Seyahatsever' projesi ile KYK yurtlarında konaklamak isteyenler için yurtlar hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Seyahatsever projesi kapsamında KYK yurtlarında konaklamak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler için Ankara'da yurtlar hazırlandı. Konaklamak üzere Gölbaşı Erkek KYK Yurdu'na gelen gençler İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

"Konaklama derdi olmadan Ankara'yı gezme fırsatım oldu"

Seyahatsever'e ilk kez katıldığını belirten ve Ankara'da bulunan yurtta konaklayan Bayram Küçükdoğan, "Konaklama derdi olmadan Ankara'yı gezme fırsatım oldu. O yüzden çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ankara'yı çok merak ediyordum. Otel fiyatları malum çok pahalı. O yüzden konaklama derdi olmadan kaldığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

"Devletimizin bize verdiği 10 numara bir sistem bu"

Ankara'yı gezmek için Osmaniye'den geldiğini kaydeden Kemal Yüksek, "Devletimizin bize verdiği 10 numara bir sistem bu. 30 yaşına kadar Türkiye'yi gezmek isteyenler için çok iyi bir fırsat. Odalar geniş ve temiz. Memnunum kaldığım yerden. Benim için önemli olan temiz olması. Bunun için yurt müdürü Ali Kurt'a da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA