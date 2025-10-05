Ankara'da Gazze İçin Büyük Protesto: 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto etmek için Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" adlı program düzenlendi. Programa binlerce Ankaralı katıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" adlı program düzenlendi. Binlerce Ankaralı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto etmek için yürüdü. Program saat 13.30'da Melike Hatun Camisi'nden yürüyüşle başladı. Binlerce Ankaralının katıldığı yürüyüşte akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, futbol takımları taraftarları, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek grupları yer aldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son bulan yürüyüşte birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği bir miting düzenlendi.

"Ülkemizin yönetimiyle, halkıyla, zulme ve soykırıma karşı durması son derece memnuniyet verici"

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Arif Erdoğan, "Halkımızın bu şekilde bilinçli olması, zulme ve bu soykırıma tepki göstermesi son derece memnun edici bir durum. Ancak bir taraftan üzülüyorum. Uyanışın Avrupa ülkelerinden olması İslam ülkelerin tamamının tepki gösterememesi diğer taraftan üzülmemiz için büyük bir sebep. Ancak ülkemizin yönetimiyle, halkıyla, bu zulme ve soykırıma karşı durması son derece memnuniyet verici" dedi.

Yürüyüşe ailesiyle birlikte katılan Cemal Yılmaz ise, "Şu kalabalığı gördükçe vatandaşımızın bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu görüyoruz. Gazze'nin sesi olacağız ve bu zulme son vereceğiz. Siyonistlere karşı bir gün inşallah galip geleceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA