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Ankara'da Engelli ve Kadınların El Emeği Ürünleri Sergileniyor

Ankara'da Engelli ve Kadınların El Emeği Ürünleri Sergileniyor
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Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteğiyle çocuk, engelli, kadın ve yaşlıların el emeği ürünleri Başkent Millet Bahçesi'nde sergileniyor. Stantlarda Türkiye'ye sığınan Filistinli kadın ve çocukların el emeği ürünleri de yer alıyor.

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün destekleriyle çocuk, engelli, kadın ve yaşlıların el emeği olan ürünleri Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda sergileniyor.

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bakımevlerinde yaşayan engelli ve yaşlıların el emeği ürünleri Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda sergileniyor. İl Müdürlüğü'nün desteklediği kadın kooperatiflerinde yapılan ürünlerinde yer aldığı stantlarda; İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Türkiye'ye sığınan ve hayatını Ankara'da devam ettiren Filistinli kadın ve çocukların el emeği ürünleri de yer alıyor.

"El emeği ürünlerin görücüye çıkması kıymetli"

Stantlar hakkında İHA muhabirine bilgi veren Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hilal Gürpınar, " Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet ediyoruz. Sanat atölyelerinde rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla 47 kuruluşumuzda sanat atölyelerimiz var. Hizmet sunduğumuz tüm müracaatçılar da faydalanabiliyor. Bugün onların el emeği ürünlerin görücüye çıkması bizim için çok kıymetli" ifadesini kullandı.

"29 Eylül'e kadar stantlarımızı açık bir şekilde sergileyeceğiz"

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik desteklerine de dikkati çeken Gürpınar, "Kadın alanında desteklediğimiz farklı bir hizmet alanı kadın kooperatifleri. İlimizde misafir ettiğimiz Filistinli kardeşlerimizin de el emeği ürünlerinin burada sergileniyor olması ve başkentte görücüye çıkması bizim için çok önemli. 29 Eylül'e kadar stantlarımızı açık bir şekilde sergileyeceğiz" diye konuştu.

Filistinli kadın ve çocukların el emeği ürünleri stantlarda yerini aldı

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sefa Gülşen ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye sığınan Filistinlerin kendilerinin ve Türk kültürünü yansıtan el emeği ürünleri anlattı. Savaş mağduru ellerden çıkan ürünlerin manevi değerine dikkati çeken Gülşen, şunları kaydetti:

"Kendi kültürlerinden ve bizim kültürlerimizden ürünler burada sergilenmekte. Kişilere bu çalışma ortamları barındıkları yerde sağlanmakta. Bu sebeple savaşın getirdiği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırmakta hem de kendi kültürü ve bizim kültürümüzden ürünleri sergilemelerine imkan verilmektedir. Çalışmalarımız şu an bu şekilde. Daha farklı içerik ve boyutlarda ürünler üzerine çalışmalar devam etmektedir."

"Ellerine, şiş ve iğne verildiği zaman mutluluklarını yansıttılar"

Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde etkinlik öğretmenliği yapan Nurcan Kesekler ise açıklamasında, "Standımızda bütün materyalleri kullanarak yapmış olduğumuz örgülerimiz var. Ahşap tasarımı ev ve arabalarımız var. Değişik modellerde ürünler çıkarttık. 70 ila 80 yaş arası büyüklerimiz ile çalışmaktayız. Ellerine, şiş ve iğne verildiği zaman mutluluklarını yansıttılar. Gördüğünüz üzere el işleri ortaya çıktı. Onların hayır dualarını alabilmek bizi çok mutlu etti" ifadelerini kulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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