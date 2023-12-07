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Ankara'da 'En İyi Polis, Anne' Konulu Seminer Düzenlendi

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Ankara'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 'En İyi Polis, Anne' konulu seminer düzenlendi. Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ebeveynlere yönelik seminerde vatandaşlar uyuşturucu kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Ankara'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 'En İyi Polis, Anne' konulu seminer düzenlendi.

Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ebeveynlere yönelik "En İyi Polis, Anne" konulu seminer düzenlendi. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen seminerde vatandaşlar uyuşturucu kullanımı konusunda bilgilendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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