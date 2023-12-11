Ankara'da gece saatlerinde Sıhhiye Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir araçta bulunan köpek camdan çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Köpeğin sahibi ise camda olan köpeği sevdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da köpeğin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da bir köpeğin arabanın camından çıkarak yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da gece saatlerinde Sıhhiye Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir araçta bulunan köpek camdan çıkarak yolculuk yaptı. Köpek aracın yan aynasına ve kapısına basarak tehlikeli bir yolculuk yaparken köpeğin sahibi ise camda olan köpeği sevdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.