Ankara'da Binlerce Vatandaş Kadir Gecesi İçin Camilere Akın Etti

Ankara'da binlerce vatandaşlar Kadir Gecesi dolasıyla camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Ankaralı vatandaşlar camileri doldurarak, bu mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. 7'den 70'e vatandaşların doldurduğu başkentin camilerinde dualar edildi. Yatsı namazının ardından teravih namazının kılındığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti. - ANKARA