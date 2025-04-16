Ankara'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, Ankara İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019/2 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları oluşturuldu. Bu doğrultuda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, Ankara İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk Başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü İl Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara'da bulunan üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, ilgili birimler ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün kurul çalışmalarına dair genel sunumunun ardından bağımlılıkla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önleyici, yönlendirici ve yargısal süreçlerdeki rolü ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilerek toplantı sonunda Ankara Batı Denetimli Serbestlik ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yükümlüleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Bu sergi ile denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması sürecinde elde ettikleri becerileri ve rehabilitasyon süreçlerindeki ilerlemeleri de gözlemlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, toplantıda yatığı konuşmada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, hem uyuşturucu madde kullanıcılarına hem de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kanunun öngördüğü pek çok yaptırımı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan sonra da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kararlı mücadelemiz devam edecektir. Ancak, bu sürecin yalnızca ceza adalet sistemi içinde yürütülmesi yeterli değildir. Asıl olan, bireylerin bu sürece hiç dahil olmadan, önleyici ve koruyucu çalışmalarla desteklenmesidir. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bağımlılıkla mücadelenin sadece cezai yaptırımlarla değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda infaz sistemimizin bir parçası olan Denetimli Serbestlik Sistemi aracılığıyla yükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi. - ANKARA