Prof. Dr. Uslu: 'Gençliğin yargılamaya değil anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu fark etmek gerekiyor'

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "İnsanlığın karşılaştığı en farklı jenerasyon olarak tanımlanan Z kuşağının, davranışsal ve kültürel çeşitliliğini dikkate almak, ortak geleceğimizi şekillendirmek adına, gençliğin yargılamaya değil anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu fark etmek gerekiyor" dedi.

Çankaya Üniversitesinin 25. yıl 'Çeyrek Asır' kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde alanında uzman 16 konuğun katılımıyla "Algı ve Olgularla Z Kuşağı Çalıştayı" düzenlendi. Çankaya Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda, alanında uzman; akademisyen, medya profesyoneli, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcileri, Z kuşağının çerçevesi ile Z kuşağının ülkenin geleceğine yapacakları sosyal, siyasal, ekonomik katkıları ve değişimleri konuştu.

"Sırada Z kuşağı kadar Alfaların olduğunu da düşünürsek, yeni bir toplum sözleşmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor"

Çalıştay çerçevesinde kuşak okumaları üzerinden Türkiye'nin gelecek perspektifini öngörmek kadar Türkiye'nin toplumsal yolculuğunun da ele alınacağını vurgulayan Çankaya Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "Aslında her kuşak analizi 'sosyal dönüşüm ve krizler' üzerine kuruluyor. Kuşaklararası bilindik değer aktarım süreçleri bu tablo eşliğinde farklılaşıyor. Belki de popülizmin yükselişine de şahit olunan bu çağda, sırada Z kuşağı kadar Alfaların olduğunu da düşünürsek, yeni bir toplum sözleşmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. İnsanlığın karşılaştığı en farklı jenerasyon olarak tanımlanan Z kuşağının, davranışsal ve kültürel çeşitliliğini dikkate almak, ortak geleceğimizi şekillendirmek adına, gençliğin yargılamaya değil anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu fark etmek gerekiyor. Kimi X ve Y'ler halen gençleri yönlendirme yahut endoktrinasyona tabii tutma hayalleri kursa da, bilimsel veriler başka bir tablo sunuyor" açıklamasında bulundu.

"Kuşaklararası deneyim paylaşımında başarı sağlayabilmek önemli"

Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Uslu, "Elbette kuşaklararası deneyim paylaşımında başarı sağlayabilmek önemli. Ancak bunun için başta eğitim sistemi olmak üzere, yeni ihtiyaçlara göre tutum almak, gençler ve çocuklarla güçlü iletişim bağları inşa etme ihtiyacını fark ederek işe başlamak yani radikal bir dönüşüme sahiplenmek gerekiyor. Türkiye'nin yarınlarının belirlenmesindeki en kritik unsur olan bu jenerasyonun, motivasyonunu, üretkenliğini doğru değerlendirebilmek üzere, üniversitemizin 25. yılı bağlamında düzenlediğimiz çalıştaya katkı vermek üzere bu masanın etrafında bulunan değerli katılımcılarımıza, toplantıyı takip eden medya mensuplarına, bir kez daha teşekkür ederek 1. oturumu başlatıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA