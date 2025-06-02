Ankara'da Akşam Saatlerinde Beklenmedik Yağmur

Ankara'da Akşam Saatlerinde Beklenmedik Yağmur
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Ankara'da Akşam Saatlerinde Beklenmedik Yağmur
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Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı ilçelerde sel oluşumuna neden oldu. Valilik, uyarılar yaparak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde birden etkisini gösteren yağış etkili oldu.

Ankara Valiliği tarafından Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulunmuştu. Ayrıca valilik, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önermişti. Ankara'nın doğu ve kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları araç trafiğini etkiledi. Bazı ilçelerde sel oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Yerel
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