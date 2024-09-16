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Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruluşlarına Kapsamlı Denetimler

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Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz denetimler gerçekleştirerek, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Denetimler kapsamında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları ve personel yeterliliği gibi önemli detaylar inceleniyor.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde habersiz olarak düzenlenen denetimlerle İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

Kuruluşlara beklenmedik ziyaretler gerçekleştiren İl Müdürü Sayın Cüneyd Özdemir ve ekipler genel durumunu yerinde inceliyor. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunarak daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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