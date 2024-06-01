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Ankara'da 28 Şubat mağdurları için komisyon talebi

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Ankara'da bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti.

Ankara'da bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti.

Ankara Adliyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haklarını alamayan mağdurlar için komisyon kurulmasını talep etti. Grup adına basın açıklamasında bulunan Şerife Kaya, "28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler, hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kaybolan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili komisyon ile yapılabilir. FETÖ/PDY Örgüt mensupları için dahi komisyon kurularak, kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları gereği mağdur olanların geçmişe dönük bütün hakları iade edilmiştir, 28 Şubat mağdurları için böyle bir komisyon kurulmaması mağdurları derinden yaralamaktadır. Sizden artık böyle bir komisyonun derhal kurularak 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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