Ankara Büyükşehir, Turizm Haftası'nda Çeşitli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "15-22 Nisan Turizm Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine Başkent'i tanıtmak amacıyla ilk kez "kültür ve turizm farkındalık" etkinliği düzenledi. Anıtkabir ziyareti ile başlayan etkinliklere katılan 45 öğrenci, Gençlik Parkı'nda düzenlenen Seymenler ve Mehteran Grubu gösterisini ilgiyle izledi.

Başkent'i dünyaya tanıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, "15-22 Nisan Turizm Haftası" nedeniyle ilk kez Özel TURSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı 'kültür ve turizm farkındalık' etkinliği düzenledi.

ETKİNLİKLER ANITKABİR ZİYARETİ İLE BAŞLADI

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Anıtkabir'e götürülen 45 öğrenci daha sonra Gençlik Parkı'nda düzenlenen Seymenler ve Mehteran Grubu gösterisini ilgiyle izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, ilk kez Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bu etkinliği düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kültür Dairesi olarak Ankara'nın tanıtımında turizmin önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Başkent'in tarihi, turistik, arkeolojik, sağlık ve termal kapasitesini yurt içinde ve yurt dışında duyurmak için etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Turizm liselerini önemsiyoruz, oradaki öğrenciler daha sonra bu sektörün içinde yer alacak ve sektörün çalışanı olacaklar. Bu noktada farkındalık yaratması açısından onlarla bugün olan bu birlikteliği önemsiyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerimiz olacak."

Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Odası Başkanı Fehmi Cem Yücel'in de katıldığı etkinlikte gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da düşüncelerini, "Ankara'mız hakikaten binlerce yıllık bir tarihe ve kültür varlığına sahip, bir o kadar da doğal güzelliğe. Biz bu güzelliklerimizi, tarihi değerlerimizi, tüm yapılarımızı öncelikle kendi şehrimize sonra tüm ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak arzusu içerisindeyiz" sözleriyle paylaştı.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Ankara'da Turizm Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler; Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Odası (ANRO), TURSAB, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Batın Eren Yeşildoğan: "Turizme ilişkin etkinliklerin kapsamı artırılırsa tabii daha güzel olur. Turizm geleceği olan bir meslek. Ankara'nın turizmi diğer illere göre daha düşük bu yüzden Ankara'nın turizmini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor."

-Medine Aral: "Bugünkü turizm etkinliği çok güzeldi. Biz de kendi okulumuzda yaptık ve çok gururlandık. Çünkü kendi mesleğimizin bir etkinlikte saygı görmesi bizi gerçekten mutlu etti."

Etkinlik sonunda öğrencilere Ankara turizm haritası, turizm rehberi, anahtarlık, bayrak ve turizm kitapları da hediye edildi.